In campo contro il Maccabi Haifa in Champions non ci sono i tre bianconeri: non partono titolari, un modo per risparmiarli per il Torino

Una Juventus che prima del derby di sabato dovrà concentrarsi sulla Champions. Contro il Maccabi Haifa, nella formazione titolare di Allegri, non figurano però Bremer, Kostic e Milik. Tutti e tre in panchina per la sfida che i bianconeri proveranno a vincere per continuare il proprio cammino europeo. Logico pensare che l’allenatore voglia provare a dosare le energie della propria squadra in vista del Torino, per un’altra partita altrettanto decisiva visto il momento di crisi che la Juve sta attraversando in campionato.