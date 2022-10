Il Maccabi Haifa batte la Juventus 2-0 in Israele: eliminazione dei bianconeri vicinissima, anche se non ancora aritmetica

La prossima avversaria del Torino, la Juventus, è quasi fuori dalla Champions League. I bianconeri, che sabato nel derby faranno visita ai granata, cadono 2-0 in Israele per mano del Maccabi Haifa. Avrebbero dovuto assolutamente vincere per continuare ad inseguire la qualificazione, invece torneranno in Italia con zero punti in tasca. Eliminazione dalla corsa agli ottavi vicinissima per la squadra di Allegri, che nel corso del match ha pure perso Di Maria per infortunio. Risparmiato invece Bremer, che sarà di nuovo titolare contro la sua ex squadra.

Agnelli: “Allegri? Non è questione di una persona sola”

A Sky, dopo la partita, si è presentato ai microfoni il presidente Andrea Agnelli. “Provo vergogna – ha detto il numero uno del club – per quello che sta succedendo, sono decisamente arrabbiato. Allegri? In una situazione come questa non è questione di una persona sola, è una questione di gruppo”.