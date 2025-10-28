Toro.it

Arrivano buone notizie per il Bologna alla vigilia della 9° giornata di campionato: la squadra ritrova Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano è stato dimesso dall’ospedale S. Orsola-Malpighi come comunicato dal club, da domani tornerà a lavoro e potrebbe andare in panchina per la sfida di domani sera contro il Torino. Di seguito la nota del club:

Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister”.

Vincenzo Italiano, head coach of Bologna FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 28-10-2025

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Turnover e meccanismi rodati: così Italiano ha costruito il suo Bologna