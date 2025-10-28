Arrivano buone notizie per il Bologna alla vigilia della 9° giornata di campionato: la squadra ritrova Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano è stato dimesso dall’ospedale S. Orsola-Malpighi come comunicato dal club, da domani tornerà a lavoro e potrebbe andare in panchina per la sfida di domani sera contro il Torino. Di seguito la nota del club:

“Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister”.