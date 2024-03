Il Monza di Palladino, nella serata di ieri, ha vinto per 3-2 in trasferta a Genova: i brianzoli hanno superato il Toro in classifica

Notizie non rassicuranti quelle che arrivano dalla classifica di Serie A. Il Toro, nonostante l’ottimo pareggio al Maradona contro il Napoli, si trova ora 11^ in classifica. Questo significa essere primi, ma nella parte di destra. Il motivo? Il Monza di Palladino ha espugnato il Ferraris di Genova. Super vittoria ieri sera da parte dei brianzoli contro il Genoa di Gilardino. Monza avanti per 0-2 con le reti di Pessina (8′) e Dany Mota Carvalho (18′). Poi nella ripresa il Genoa la riacciuffa con Gudmundsson (52′) e Vitinha (68′). Al 79′ però, a decidere la gara è la rete di Daniel Maldini, che firma il 2-3 finale. Monza che si porta così al 10^ posto con 39 punti: il Toro, a 38 punti, è così 11^. Dopo il tour de force, il Toro giocherà contro Udinese (sabato 16 marzo alle ore 15) e Monza (sabato 30 marzo alle ore 15). Poi ci saranno Empoli-Torino e Torino-Juventus.

La classifica e le altre

Sotto il Toro, c’è il Genoa a 33 punti in classifica. Poi ci sono le squadre in lotta per la salvezza. La Lazio invece, si trova al 9^ posto, con 40 punti. Giocherà lunedì sera contro l’Udinese. Continuando a scalare la classifica, troviamo: Fiorentina (42 punti), Napoli (44 punti), Atalanta (46 punti), Roma (47 punti) e Bologna (51 punti). L’Inter comanda a 75 punti, seguito da Juventus (57) e Milan (56). Oggi alle 15:00 c’è Milan-Empoli, mentre alle 18:00 c’è Juventus-Atalanta. Chiude la domenica, alle ore 20:45, la sfida tra Fiorentina e Roma. La situazione si complica per il Toro in chiave Europa, ma i granata hanno l’obbligo di crederci e provarci fino all’ultimo.