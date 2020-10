Torino-Lecce: arbitra Piccinini, senza Var - Toro.it

Sono stati designati gli arbitri del terzo turno di Coppa Italia: Torino-Lecce sarà diretta da Piccinini, che non sarà aiutato dal Var

Sarà l’arbitro Marco Piccinini a dirigere mercoledì pomeriggio (calcio d’inizio alle 14) Torino-Lecce, partita valida per il terzo turno di Coppa Italia. Il fischietto della sezione di Forlì sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Trinchieri, oltre che da quarto uomo Colombo. Ricordiamo che in questo turno di Coppa Italia non sarà in vigore il Var.

Coppa Italia: gli arbitri del 3° turno

CAGLIARI – CREMONESE h. 14.30

GIUA

GIALLATINI – SECHI

IV: MARANESI

H. VERONA – VENEZIA h. 17.00

CAMPOLONE

RUGGIERI – GROSSI

IV: DELRIO

PARMA – PESCARA h. 18.00

SOZZA

SACCENTI – YOSHIKAWA

IV: GALIPO’

COSENZA – MONOPOLI h. 15.00

MAROTTA

LANOTTE – PERROTTI

IV: COSSO

BENEVENTO – EMPOLI h. 16.00

PEZZUTO

PALERMO – DI MONTE

IV: CARRIONE

BRESCIA – PERUGIA h. 16.00

ROBILOTTA

SCHIRRU – VONO

IV: BORDIN

CITTADELLA – SPEZIA h. 15.00

SERRA

MACADDINO – DELLA CROCE

IV: CALDERA

BOLOGNA – REGGINA Martedì 27/10 h. 15.00

MANGANIELLO

MOKHTAR – MIELE

IV: RICCI

UDINESE – LR VICENZA h. 18.00

RAPUANO

VIVENZI – MARCHI

IV: BERENZONI

FIORENTINA – PADOVA h. 18.00

SANTORO

SCATRAGLI – PAGLIARDINI

IV: BITONTI

TORINO – LECCE h. 14.00

PICCININI

LOMBARDO – TRINCHIERI

IV: COLOMBO

V. ENTELLA – PISA Martedì 27/10 h. 15.00

MASSIMI

NUZZI – BERCIGLI

IV: TREMOLADA

CROTONE – SPAL h. 17.00

MARCHETTI

CIPRESSA – MASSARA

IV: VIGILE

PORDENONE – MONZA Martedì 27/10 h. 18.00

AMABILE

ROSSI L. – MORO

IV: MARINI N.

SAMPDORIA – SALERNITANA Martedì 27/10 h. 14.00

PRONTERA

AVALOS – ROSSI M.

IV: DI GRACI

GENOA – CATANZARO h. 17.00

MAGGIONI

LOMBARDI – BERTI

IV: NICOLINI