Il Lecce di Corini sarà privo di Dermaku nella sfida di Coppa Italia contro il Torino in programma per mercoledì 28 ottobre alle 14

Tegola per Corini in vista del match di Coppa Italia che vedrà il suo Lecce scendere in campo contro il Toro di Giampaolo mercoledì 28 ottobre alle ore 14.00. Nella sfida di campioanto contro il Cosenza, si è infatti infortunato Kastriot Dermaku. Il difensore giallorosso è rimasto inc ampo per pochi minuti prima di accusare problemi e costringere il tecnico ad una sostituzione. Il club ha comunicato che dovranno essere effettuati accertamenti ed ulteriori esami per delineare l’entità dell’infortunio. Difficilmente sarà disponibile per il match contro i granata.

Lecce, il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso:

“Il calciatore Kastriot Dermaku è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 9’ del primo tempo, della gara Cosenza – Lecce, a causa di un problema muscolare al flessore della gamba destra. Il difensore verrà sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.“