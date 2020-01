Coppa Italia, designazione arbitrale Torino-Genoa ottavi 19-20

La designazione arbitrale per Torino-Genoa, sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia: Sacchi dirigerà la sfida. Il Var è affidato a Nasca

E’ stata resa nota la designazione arbitrale della sfida che vedrà Torino e Genoa a confronto, valida per gli ottavi di Coppa Italia, in programma per giovedì 9 gennaio alle ore 21.15 al Grande Torino. A dirigere la sfida sarà Juan Luca Sacchi, fischietto della Sezione AIA di Macerata. Nessun precedente per lui con Torino e Genoa, ma ha già avuto modo di operare in Coppa Italia. Luigi Rossi e Christian Rossi coadiuveranno Sacchi, mentre il ruolo di IV uomo è stato affidato a Sozza. Il Var è stato affidato invece a Nasca, con Di Paolo come Avar.

Coppa Italia, la designazione di Torino-Genoa, valida per gli ottavi

TORINO – GENOA Giovedì 09/01 h. 21.15

SACCHI

ROSSI L. – ROSSI C.

IV: SOZZA

VAR: NASCA

AVAR: DI PAOLO