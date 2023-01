Torna la Coppa Italia ed è tempo di scendere in campo per le 16 squadre rimaste: oggi al via gli ottavi di finale della competizione

Torna la Coppa Italia, e con essa i consueti appuntamenti in settimana. Sono 16 le squadre rimaste in gara, che se la vedranno agli ottavi di finale: dentro o fuori. Torino che giocherà contro il Milan in trasferta domani alle ore 21, ma si parte già oggi. Infatti 4 partite sono questa settimana, mentre 4 la prossima. Di seguito il programma completo degli ottavi di finale.

Coppa Italia, ottavi di finale: il programma completo

Martedì 10 gennaio Inter-Parma, ore 21

Mercoledì 11 gennaio Milan-Torino, ore 21

Giovedì 12 gennaio Fiorentina-Sampdoria,ore 18 Roma-Genoa, ore 21

Martedì 17 gennaio Napoli-Cremonese, ore 21

Giovedì 19 gennaio Atalanta-Spezia, ore 15 Lazio-Bologna, ore 18 Juventus-Monza, ore 21