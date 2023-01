I viola hanno battuto 1-0 la Sampdoria con un gol di Barak nel primo tempo: ora i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino

Sarà la Fiorentina la prossima avversaria del Torino in Coppa Italia. La formazione viola ha battuto la Sampdoria 1-0 grazie a un gol nel primo tempo di Barak: ora i quarti di finale contro la formazione granata. La partita sarà sempre a eliminazione diretta e in palio c’è il pass per le semifinali: la partita si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze.