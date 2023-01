La Cremonese espugna il Maradona di Napoli ai calci di rigore, eliminando i partenopei e portandosi ai quarti contro la Roma

Un’altra impresa in Coppa Italia nella serata di ieri. La Cremonese, dopo soli due allenamenti con Ballardini e da ultima in classifica in campionato, ha eliminato il Napoli. Tanto turnover per Spalletti, che saluta la competizione, e i granata non troveranno i partenopei sul loro cammino. In caso di passaggio del turno contro la Fiorentina infatti, in semifinale (andata e ritorno) ci sarà la vincente di Roma-Cremonese.

La partita

Nel primo tempo i lombardi passano in vantaggio con Pickel, ma in pochi minuti il Napoli la ribalta con Juan Jesus e Simeone. Nel finale, colpo di testa vincente di Afena-Gyan, che porta il match ai supplementari. Al minuto numero 100, espulso Sernicola, ma la Cremonese stringe i denti e arriva ai calci di rigore. Infallibili gli ospiti, con 5 rigori realizzati, decisivo invece l’errore di Lobotka per il Napoli. Risultato finale dopo i calci di rigore: Napoli 6-7 Cremonese.