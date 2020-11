Coppa Italia, il programma del quarto turno

Il calendario del quarto turno eliminatorio di Coppa Italia, che si aprirà oggi con Spal-Monza e chiuderà con il derby della Lanterna

Tutto pronto per l’inizio del quarto turno eliminatorio di Coppa Italia, che vedrà il Torino impegnato con la Virtus Entella. Ad aprire le danze ci pensa Spal-Monza, unico match della giornata, in programma per le 14.30. Da domani, subentrano invece diversi club di Serie A, molti dei quali si sfideranno tra lo ro. L’ultima giornata è ivece quella di giovedì 26 novembre, che si apre con Torino-Virtus Entella alle 14.00, per chiudersi con Sampdoria-Genoa alle 17.00. Un turno interessante, che ripropone diversi match in programma per la Serie A, tra i quali un derby. Ecco il programma completo.

Coppa Italia: il calendario del quarto turno

Martedì 24 novembre

Spal-Monza – ore 14.30

Mercoledì 25 novembre

Parma-Cosenza – ore 14.30

Empoli-Brescia – ore 14.30

Cagliari-Verona – ore 17.30

Bologna-Spezia – ore 17.30

Udinese-Fiorentina – ore 17.30

Giovedì 26 novembre

Torino-Virtus Entella – ore 14.00

Sampdoria-Genoa – ore 17.00