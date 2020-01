Coppa Italia, i risultati del Toro nell’era Cairo: mai oltre i quarti

Da quando Urbano Cairo è il presidente del Torino i granata non sono mai andati oltre i quarti di finale di Coppa Italia: un tabù da sfatare

Mai oltre ai quarti di finale in Coppa Italia: questo il bilancio dei granata nella seconda competizione Nazionale con la semifinale che resta un traguardo ancora tabù. Un tabù che il Toro è chiamato a sfatare al più presto, magari proprio in questa stagione dove Belotti e compagni entreranno in gioco proprio questa sera contro il Genoa. Il primo scoglio da superare per poter puntare ad un traguardo mai raggiunto da quando l’imprenditore alessandrino è alla guida del Toro. Nella passata stagione, ad esempio, i granata non sono riusciti a superare gli ottavi di finale: a sconfiggere la formazione di Mazzarri, in quell’occasione, fu la Fiorentina (0-2). Ma come è andata nelle scorse stagioni?

Toro, mai oltre ai quarti negli ultimi 15 anni

22 gennaio 2009. Il Torino del neo presidente Cairo, arrivato nella stagione precedente dopo il fallimento della società, viene sconfitto 3-1 in trasferta all’Olimpico di Roma dalla Lazio. Ad aprire le marcature sono i granata con Natali, che porta momentaneamente in vantaggio la formazione di De Biasi, poi Pandev, Mauri e Rocchi ribaltano il risultato e regalano la vittoria alla Lazio Una sconfitta che obbliga il Toro a salutare la Coppa Italia ai quarti di finale. Un risultato che, nonostante interrompa anticipatamente il cammino dei granata resta tutt’oggi uno dei due migliori risultati in Coppa nell’era Cairo.

Il secondo è quello targato 2017/2018: prima di venire eliminati dalla Juventus il 3 gennaio scorso, con i granata sconfitti per 2-0, la squadra di Sinisa Mihajlovic aveva eliminato il Trapani con un netto 7-1 (due gol di Belotti, uno a testa per Berenguer, Obi, Falque, De Silvestri più un’autorete di Fazio), il Varese vincendo 2-0 (gol di Falque e Belotti) e la Roma con un 2-1 firmato De Silvestri e Edera.

Coppa Italia, gli altri risultati dell’era Cairo

Se quello del 2009 è uno dei migliori risultati, il Toro non va oltre gli Ottavi di finale nel 2007/2008, eliminato dalla Roma per 4-0, mentre nella prima manifestazione disputata dopo il fallimento, quella targata 2006/2007, non andò oltre il secondo turno uscendo dopo la sconfitta per 2-1 contro il Crotone. A partire dalla stagione 2009/2010, invece, per ben tre anni consecutivi i granata abbandonano la Coppa Italia dopo il terzo turno eliminatorio. In quella stagione, in particolare, dopo la vittoria sul Figline il Toro viene eliminato dal Livorno mentre nel 2010/2011 è il Bari a punire la squadra di Lerda. La stagione successiva, poi, Calaiò, permette al Siena di superare il turno ai danni proprio dei granata.

E ancora il Siena ritorna sul percorso dei granata anche la stagione successiva. Il Toro supera 4-2 il Lecce al terzo turno, grazie alla rete di Sgrigna, all’autorete di Ferrario e alla doppietta di Bianchi, ma nella sfida successiva Zé Eduardo e Reginaldo regalano il successo ai bianconeri. Nel 2013/2014 si chiude ancora una volta molto prima del previsto. I granata entrano in competizione al terzo turno dove sulla loro strada trovano il Pescara. Nella partita del Grande Torino, il 17 agosto 2013, non basta però la rete di Immobile: l’attaccante agguanta il pareggio in risposta al gol di Maniero ma al 59’ Ragusa chiude i giochi sul definitivo 1-2.

Toro, i risultati delle ultime stagioni

Nel 2014/2015, stagione del ritorno in Europa League, Immobile e compagni iniziano il loro cammino agli ottavi contro la Lazio. Una Lazio che risulta però indigesta ai granata: gli ospiti partono subito forte con la doppietta siglata da Keita e Klose ai quali risponde Martinez che, al 49’, riapre momentaneamente i giochi. La Lazio, tuttavia, non demorde e pochi minuti più tardi Ledesma trasforma il calcio di rigore che vale la vittoria e il conseguente passaggio del turno. Difficile dimenticare anche l’esperienza della stagione successiva.

Il Toro approda agli ottavi dopo aver sconfitto prima il Pescara e poi il Cesena. Nella partita decisiva è derby contro la Juventus: un tracollo per 4-0 sotto i colpi di Zaza, autore di una doppietta, Dybala e Pogba. Infine, il Milan. Nell’edizione 2016-2017 furono proprio i rossoneri a bloccare a San Siro il Toro che si arena, ancora una volta, agli ottavi di finale.