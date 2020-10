Giudice Sportivo, Cleur salta Torino-Virtus Entella per squalifica

Giudice Sportivo / L’unico assente per Torino-Virtus Entella è Cleur, che da diffidato contro il Pisa ha ricevuto la seconda sanzione

A conclusione del terzo turno di Coppa Italia, il Giudice Sportivo ha emesso le proprie sentenze. Il Torino, reduce da una vittoria per 3-1 contro il Lecce non avrà assenti per quanto riguarda la prossima sfida. Diversa è invece la situazione della sua prossima avversaria: la Virtus Entella sarà infatti priva di Cleur, che contro il Pisa era diffidato. Il giocatore biancoceleste è stato sanzionato a partita in corso per un intervento scorretto ai danni di un avversario e sarà assente contro i granata. Di seguito le scelte del Giudice Sportivo.

Giudice Sportivo: le decisione dopo il terzo turno di Coppa Italia

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Cleur (Virtus Entella), Esposito (Spal), Henderson (Lecce), Ranieri (Spal).