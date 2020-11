Data, orario e diretta tv del quarto turno di Coppa Italia tra Torino e Virtus Entella: si giocherà alle 14 del 26 novembre

La Lega di Serie A ha ufficializzato il programma completo delle partite valevoli per il quarto turno della Coppa Italia 2020/2021. Il Torino giocherà in casa contro la Virtus Entella (formazione di Serie B) alle ore 14 di giovedì 26 novembre. La sfida si disputerà dunque al medesimo orario di quella contro il Lecce: con la vittoria dello scorso 28 ottobre, per 3-1 ai supplementari, i granata si erano assicurati il passaggio al turno nel quale affronteranno i liguri. La partita in programma tra quindici giorni sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.