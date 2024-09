Dalle 15 alle 18 l’appuntamento è su GRP (canale 15) dove Alessandro Costa condurrà una nuova puntata di Domenica Toro

Dalle 15 alle 18, in diretta per il post-partita a caldo di Toro-Lazio. Su GRP Televisione, Alessandro Costa ed i suoi ospiti analizzeranno a caldissimo Toro-Lazio, la partita che può cementare il primato del Toro. Oggi a “Domenica Toro” interverranno: Ivana Crocifisso Direttore di Toro.it, l’Avvocato Pierluigi Marengo, ex presidente del Toro, Andrea Piva, vice Direttore Toro.it e giornalista di Tuttosport, Serino Rampanti storico giocatore ed allenatore del Toro, Renato Tubere esperto di calcio internazionale, Massimo De Marzi, giornalista di “Torinoggi”, Fabio Milano, editore Toro.it, il giornalista Alessandro Muliari, Fabio Zanco, redattore “Rock &.gol”, Daniele Casella, broker manager e le splendide Yoannet Sevilla e Laura Massobrio.

“Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.