Dalle 15 alle 18. Tre ore in diretta per commentare la vittoria del Toro a Verona, la partita che ha riportato i granata in vetta alla classifica.

Su GRP Televisione, Alessandro Costa ed i suoi ospiti analizzeranno il “miracolo sportivo” di Vanoli che, al debutto in serie A, ha portato il Toro (pur indebolito dalle cessioni di Bellanova e Buongiorno) in vetta alla classifica dopo 5 gare, e generato una grande euforia tra i tifosi.

Oggi a “Domenica Toro” interverranno:

-Andrea Piva, vice Direttore Toro.it e giornalista di Tuttosport

-Serino Rampanti storico giocatore ed allenatore del Toro.

-Stefano Venneri, speaker del Toro

-Fabrizio Turco giornalista “Repubblica” e scrittore

-Massimo De Marzi, giornalista “Torinoggi”

-Fabio Zanco, redattore “Rock &.gol”

-Daniele Casella, broker manager

“Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.