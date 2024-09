Su GRP, in diretta dalle 15 alle 18, Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Domenica Toro

Dalle 15 alle 18. Tre ore in diretta per commentare Toro-Lecce, la partita che potrebbe mantenere i granata nella zona altissima della classifica. Su GRP Televisione, Alessandro Costa ed i suoi ospiti vivranno insieme ai tifosi granata un pomeriggio dalle forti emozioni.Oggi a “Domenica Toro” il fischio di inizio coinciderà con la sigla di testa, ma la sigla di coda ci sarà più di un’ora dopo la fine della partita.

Domenica Toro: gli ospiti della puntata

Infatti oltre al commento della gara, “Domenica Toro” proporrà un succoso post-partita, con collegamenti dallo stadio. Con giornalisti, ex calciatori del Toro e personaggi del mondo granata. In studio tra gli altri: le leggende Natalino Fossati, Daniele Casella, grande esperto di marketing sportivo, Fabio Zanco redattore di “rock and goal”. Insieme a loro ritorna Laura Massobrio, con la sua competetenza ed eleganza, affiancata dalla bellissima Yoanet Sevilla.

E a fine partita, lo speaker ufficiale del Torino, Stefano Venneri, racconterà le emozioni del pomeriggio granata. “Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.