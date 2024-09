Venerdì 13 settembre alle 18.30 l’inaugurazione della mostra Il mondo del Mondo: sarà possibile vederla anche sabato e domenica

Il Toro Club San Mauro Granata organizza per il prossimo weekend la mostra dal titolo “Il mondo del Mondo” interamente dedicata ad Emiliano Mondonico, indimenticato tecnico granata: in collaborazione con l’Associazione Memoria storica granata e con la Fondazione che porta il suo nome, l’evento verrà inaugurato venerdì 13 settembre alle ore 18:30 in via Municipio 15 a San Mauro T.se alla presenza della figlia del tecnico, Clara Mondonico, del segretario generale dell’Associazione Mondonico, Fabio Milano, e del direttore del Museo del Grande Torino e della leggenda granata Giampaolo Muliari, oltre ad alcune vecchie glorie e personaggi del mondo granata. La mostra, che ripercorrerà la carriera al Toro del tecnico lombardo attraverso fotografie, oggetti ed immagini, sarà visitabile presso la sala “Ilaria Alpi” in via Martiri della Libertà 150 a San Mauro anche sabato 14 settembre e domenica 15 settembre con orario 10-20: l’ingresso sarà libero.