Dalle 15 alle 18 tre ore di diretta: su Grp Alessandro Costa conduce Domenica Toro: ospiti e temi della puntata

Oggi il Toro non gioca, ma per I tifosi granata c’è Domenica Toro. Dalle 15 alle 18. Tre ore in diretta per commentare tutti i temi del mondo granata. Non solo oggi, ma tutte le domeniche .Su GRP Televisione, Alessandro Costa ed i suoi ospiti hanno il chiaro intento di far compagnia ai tifosi granata, tutto il pomerggio. In studio oggi il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso.E poi le leggende granata Natalino Fossati e Giuseppe Pallavicini. E Daniele Casella, grande esperto di marketing sportivo. Oltre ad importanti personaggi del mondo granata in collegamento. Insieme commenteranno le prime 3 giornate di campionato e gli umori della piazza granata. Alessandro Costa sarà affiancato nella conduzione da due nuovi volti femminil. “Domenica Toro” andra’ su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo