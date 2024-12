Puntata speciale questa del 1 dicembre di “Domenica Toro”, in onda su Grp dalle ore 15 alle ore 18: conduce Alessandro Costa

Tre ore con Alessandro Costa ed i suoi ospiti per raccontare e commentare la partita Toro-Napoli e per fare il punto sulle dichiarazioni di Cairo che ha detto chiaramente che potrebbe cedere il Toro a qualcuno piu’ ricco di lui, perché non ha intenzione di restare presidente a vita ed I ventenni terminano. Red Bull, arabi, fondi cinesi o americani. Chi potrebbe comprare il Toro? E quando? Questi i temi di Domenica Toro, in onda a partire dalle ore 15 fino alle 18.

Collegamenti dallo stadio e in studio con tanti ospiti del mondo granata e le firme di Toro.it.

Inoltre la rubrica di Carlo Nesti.

A fianco di Alessandro Costa le 3 splendide Yoanet Sevilla ,Laura Massobrio e Martina Anna

Vannini. “Domenica Toro” andrà in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it.