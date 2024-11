Dalle 15 alle 18 su Grp torna Domenica Toro: tre ore di diretta per commentare la sfida al Monza e la presunta trattativa per Red Bull

Puntata speciale questa di “Domenica Toro”, dalle ore 15 alle ore 18. Tre ore con Alessandro Costa e i suoi ospiti per raccontare e commentare la partita Toro-Monza e per fare ancora il punto sul presunto interesse della Red Bull per l’acquisizione del Torino. E per commentare la contestazione dei tifosi. Collegamenti dallo stadio ed in studio con tanti ospiti del mondo granata e le firme di Toro.it. Al fianco di Alessandro Costa le splendide Laura Massobrio e Anna Martina Vannini. “Domenica Toro” andra’ su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it.