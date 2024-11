Dalle 15 alle 18, come sempre in diretta su GRP, va in onda una nuova puntata di Domenica Toro con Alessandro Costa e i suoi ospiti

Oggi come sempre va in onda “Domenica Toro”, nonostante la pausa del campionato. Puntata pirotecnica con 4 temi in primo piano:

1) La crisi del Toro: causa e soluzioni.

2) Vanoli rischia l’esonero? E le prime alternative sono Sarri e Tudor?

3) Belotti potrebbe tornare a gennaio per salvare il Toro (e se stesso)?

4) Questione Red Bull: evoluzione o stallo alla messicana?

Tre ore, dalle 15 alle 18, con Alessandro Costa ed i suoi ospiti per commentare tutti i temi dell’attualità granata. In studio: la giornalista di Torinogranata e Tuttomercatoweb Elena Rossin,

l’avvocato Alex Gilardini, il broker manager Daniele Casella e vari personaggi del mondo granata. In collegamento il direttore di Toro.it, Ivana Crocifisso. Da segnalare la rubrica “pareri o-Nesti” in cui il celeberrimo giornalista Carlo Nesti commenta la partita la questione Red Bull. Ed a fianco di Alessandro Costa le 2 splendide Yoanet Sevilla e Anna Martina Vannini. “Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.