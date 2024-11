L’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi tanti ospiti è come sempre dalle 15 alle 18 su GRP TV

Torna oggi pomeriggio “Domenica Toro” per commentare il derby e tutti gli altri temi dell’attualità granata. In studio l’ex presidente del Torino Avvocato Pierluigi Marengo, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso il marketing broker Daniele Casella oltre a vari prestigiosi ospiti del mondo granata. E poi la rubrica “pareri o-Nesti” in cui il celeberrimo giornalista Carlo Nesti commenta la partita del Toro dal punto di vista tecnico-tattico.

Ed a fianco di Alessandro Costa le 2 splendide Laura Massobrio e Yoanet Sevilla. “Domenica Toro” andra’ dalle ore 15 alle ore 18 su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.