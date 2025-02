In diretta, dalle 15 alle 18, su Grp questo pomeriggio Alessandro Costa conduce una nuova puntata della sua Domenica Toro

Il campione d’Italia Toro 76 e capocannoniere granata in Coppa Campioni, Patrizio Sala, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il vice direttore di Toro.it e giornalista di Tuttosport Andrea Piva, lo storico granata Luigi Bonomi, il giornalista Massimo De Marzi, il ” Sandokan” dell’Adriatico Mario Patrignani, lo storico granata Fabio Milano, Cesare Bracco e Sebastiano Giorgi, direttore di Gazzetta Italia da Varsavia per un premio allo storico capitano granata Kamil Glik. Sono solo alcuni degli ospiti che oggi dalle 15 alle 18 interverranno in diretta per commentare ” Domenica Toro”.

Analisi, pagelle, dichiarazioni sulla pirotecnica sconfitta di Bologna e tutti i temi dell’attualità granata. E a fianco di Alessandro Costa, le splendide Martina Anna Vannini e la debuttante modella colombo-venezuelana Selena Pabuence. “Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.