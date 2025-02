Alle 15 torna Domenica Toro, il programma di Alessandro Costa in onda tutte le domeniche su Grp: ecco temi ed ospiti

Dalle 15 alle 18 torna Domenica Toro. Interverranno in diretta il giornalista Carlo Nesti, lo storico portiere ed allenatore del Toro Antonio Pigino, il “Sandokan” dell’Adriatico Mario Patrignani. Analisi, pagelle, dichiarazioni sul discreto pareggio del Toro contro il Genoa, e il mercato granata con gli arrivi di Casadei, Elmas, Biraghi e del misterioso Salama. Ma anche la partenze ed il mancato arrivo di un vice -Zapata.



Ospiti di Alessandro Costa saranno:

– il giornalista di Toro.it Fabio Gallo

– il corrispondente di “Domenica Toro” in Lombardia, Alessandro Muliari

– lo storico granata Fabio Milano

– il marketing broker Daniele Casella

– l’Avvocato Alex Gilardini



Al fianco di Alessandro Costa, le splendida Laura Massobrio, Martina Anna Vannini ed Eva Mbaye. “Domenica Toro” andra’ su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.