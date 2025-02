Alessandro Costa conduce una nuova puntata di Domenica Torino: l’appuntamento è, come sempre, dalle 15 alle 18, su Grp TV

Oggi, dalle 15 alle 18, vanno in onda 3 ore di diretta con “Domenica Toro” per commentare il gagliardo pareggio del Toro a Bergamo ed il mercato granata con gli arrivi di Casadei ed Elmas aspettando il dopo-Zapata. Analisi, pagelle dichiarazioni post gara e le ultime a poche ora dalla chiusura del mercato.

Interverranno tra gli altri: il direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, la giornalista di tuttomercato web e Torino granata Elena Rossin, il celeberrimo Carlo Nesti, il giornalista Massimo De Marzi, da Pesaro “Sandokan” Mario Patrignani, il corrispondente di “Domenica Toro” in Lombardia, Alessandro Muliari, lo storico granata Fabio Milano e vari personaggi ed ex calciatori del mondo granata. E a fianco di Alessandro Costa, co saranno Laura Massobrio e Martina Anna Vannini. “Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.