Torna l’appuntamento con Domenica Toro: l’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi ospiti è a partire dalle 15 su Grp

Domenica Toro, diretta di 3 ore per commentare il trionfo sul Cagliari ed il mercato granata. Domenica fredda, domenica perfetta per stare al caldo sul divano per i tifosi granata vedendo la televisione.

Dalle 15 alle 18, infatti vanno in onda 3 ore di diretta con “Domenica Toro” per commentare la straripante vittoria dei Vanoli-boys sul Cagliari. Analisi, pagelle dichiarazioni post-partita. Ma sopratutto il punto sul mercato granata, ancora senza acquisti ufficiali, ma con molte trattative in ballo.

Interverranno tra gli altri: l’ex Presidente del Toro l’avvocato Pierluigi Marengo, il vicedirettore di Toro.it e giornalista di Tuttosport Andrea Piva, il conduttore di Torocast Daraen, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il corrispondente di “Domenica Toro” in Sardegna Andrea Caboni, il giornalista Massimo De Marzi, da Pesaro “Sandokan” Mario Patrignani, il corrispondente di “Domenica Toro” in Lombardia, Alessandro Muliari, lo storico granata Fabio Milano e vari personaggi ed ex calciatori del mondo granata. Ed a fianco di Alessandro Costa, le splendida Laura Massobrio e Martina Anna Vannini.