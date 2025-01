Appuntamento alle ore 15 con Alessandro Costa e i suoi ospiti su GRP TV con una nuova puntata di Domenica Toro

La domenica perfetta per stare al caldo sul divano per i tifosi granata. Prima la sfida di Firenze, poi un rapido spuntino, e quindi dalle 15 alle 18, tre ore con ” Domenica Toro” per commentare a caldo la partita. Analisi, pagelle, dichiarazioni post-partita, le ultime sul mercato, la rinuncia della Redbull a comprare il Toro, ed il ricordo di Denis Law. Insomma una “Domenica Toro” assolutamente da non perdere.

Interverrannotra gli altri: il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il vice Direttore di Toro.it Andrea Piva, il giornalista Massimo De Marzi, l’esperto.di calcio internazionale Renato Tubere, “Sandokan” Mario Patrignani, il giornalista Alessandro Muliari, lo storico granata Fabio Milano, l’Avvocato Alex Gilardini e vari personaggi ed ex calciatori del mondo granata. E a fianco di Alessandro Costa sarà presente Martina Anna Vannini. “Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.