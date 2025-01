Torna su Grp Domenica Toro: tre ore in diretta, dalle 15 alle 18, per parlare del Torino e commentare il derby di ieri, terminato 1-1



Puntata speciale di Domenica Toro”, dalle ore 15 alle ore 18: tre ore con Alessandro Costa ed i suoi ospiti per raccontare il derby e per analizzare il mercato granata.

In studio:

-L’ex presidente del Toro, l’Avvocato Gigi Marengo

-Il direttore di Toro.it Ivana Crocifisso

-Il broker manager Daniele Casella

Oltre a loro interverranno il celeberrimo giornalista Carlo Nesti e grandi personaggi ed ex calciatori del mondo granata. A fianco di Alessandro Costa le 2 splendide Laura Massobrio e Anna Martina

Vannini. “Domenica Toro” andrà in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it.