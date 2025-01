L’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi tanti ospiti è, come sempre, dalle ore 15 alle 18 su Grp TV

Prima puntata del 2025 di “Domenica Toro” assolutamente da non perdere. Tra il ricordo e la celebrazione di Aldo Agroppi, le ultime notizie a pochi minuti da Toro-Parma e gli aggiornamenti sul mercato granata. Aldo Agroppi sarà ricordato con molte e lunghe interviste esclusive realizzate dallo staff di “Domenica Toro”, da Hervé Bricca e Fabio Zanco, oltre con il ricordo in studio dei suoi compagni di mille battaglie: Natalino Fossati e Angelo Cereser. Toro-Parma sarà vissuta con continui collegamenti e notizie dell’ultimo minuto dallo stadio, il mercato del Toro sarà anallizzato con i rinnovi di Vagnati e Ricci (per venderlo meglio?) e l’attesa per la punta tra Beto, Arnautovic e Koaumé.

Interverranno tra gli altri le leggende Granata Natalino Fossati e Angelo Cereser, Andrea Piva vice direttore di Toro.it e giornalista di Tuttosport, il celeberrimo Carlo Nesti, il giornalista Massimo De Marzi, lo storico granata Luigi Bonomi, “Sandokan” Mario Patrignani, Fabio Zanco grande amico di Agroppi e redattore di Rock&Goal e vari personaggi del mondo granata

Eda fianco di Alessandro Costa ci sarà la splendida Martina Anna Vannini. “Domenica Toro” andrà in onda in diretta dalle ore 15 alle ore 18 su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.