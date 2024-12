Ultima puntata dell’anno di Domenica Toro. Alessandro Costa e i suoi ospiti commenteranno la partita del Torino a Udine

Ultima puntata del 2024 di “Domenica Toro” con il botto. Per commentare a caldo la partita del Toro in Friuli e per ricordare il grandissimo GP Ormezzano. “Domenica Toro” su GRP Vera Tv va in onda dalle ore 15 alle ore 18. A 2 notti da San Silvestro, 3 ore con Alessandro Costa e i suoi ospiti per commentare a caldissimo la sfida del Toro in Friuli e tutti gli altri temi dell’attualità granata, in primis il calciomercato con il possibile arrivo di Beto o Arnautovic a gennaio. Poi la questione della possibile cessione del Torino FC da parte di Cairo. E ovviamente si ricorderà anche il mitico Gian Paolo Ormezzano.

Interverranno tra gli altri il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il giornalista Massimo De Marzi, lo storico granata Luigi Bonomi, “Sandokan” Mario Patrignani, il giornalista Alessandro Muliari, lo storico granata Fabio Milano, il creatore di eventi culturali granata Franco Carena, Il broker marketing Daniele Casella e vari personaggi del mondo granata.