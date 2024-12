L’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi tanti ospiti è, come sempre dalle 15 alle 18 su GRP TV

Se il Toro ieri ha raccolto l’ottava sconfitta nelle ultime 12 gare, i tifosi granata oggi possono sfogarsi ascoltando l’analisi della partita in “Domenica Toro” su GRP Vera Tv, in onda dalle ore 15 alle ore 18. A 3 giorni dal Natale, 3 ore con Alessandro Costa ed i suoi ospiti per commentare l’ennesima sconfitta del Toro stavolta contro il Bologna e tutti gli altri temi dell’attualità granata, in primis il calcio mercato con il possibile arrivo di Beto od Arnautovic a gennaio. E ovviamente la questione della possibile cessione del Torino FC da parte di Cairo.

Interverranno, tra gli altri, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il vicedirettore di Toro.it e giornalista di Tuttosport Andrea Piva, “Sandokan” Mario Patrignani, il giornalista Alessandro Muliari, lo storico granata Fabio Milano, l’esperto di calcio internazionale Renato Tubere, il broker marketing Daniele Casella, l’ Avvocato Alex Gilardini e vari personaggi del mondo granata.