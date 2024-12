Dalle 15 alle 18, tre ore di dirette su GRP TV con Alessandro Costa e i suoi tanti ospiti per una nuova puntata di Domenica Toro

Oggi come ogni domenica va in onda “Domenica Toro” su GRP Vera TV, dalle ore 15 alle ore 18. Tre ore con Alessandro Costa ed i suoi ospiti per commentare la vittoria del Toro ad Empoli e tutti gli altri temi dell’attualità granata, in primis il calcio mercato con il possibile arrivo di Arnautovic a gennaio. E ovviamente la questione della possibile cessione del Torino FC da parte di Cairo.

Interverranno tra gli altri le leggende granata Pasquale Bruno, Giorgio Bresciani,Serino Rampanti e Giuseppe Pallavicini. E poi il vice Direttore di Toro.it e giornalista di Tuttosport Andrea Piva, Massimo De Marzi, Mario Patrignani e vari personaggi del mondo granata.

E poi la rubrica “Pareri o-Nesti” in cui il celeberrimo giornalista Carlo Nesti commenta la partita del Toro dal punto di vista tecnico-tattico. E a fianco di Alessandro Costa, le splendide Athena Privitera e Martina Anna Vannini. “Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo