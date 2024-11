Gino Strippoli e Michele Pansini presentano le loro opere: “Guantoni Granata. I portieri che hanno scritto la storia del Toro” e “Scirea. Ieri ho parlato di te”

Sabato Juventus e Torino si sfideranno sul campo ma per respirare l’aria di derby non bisogna attendere così a lungo. Giovedì 7 novembre, alle 21 presso la Sala Consiliare “Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” in via Reano 3 a Buttigliera Alta, verranno presentate due opere legate proprio alle due squadra di Torino. Gino Strippoli presenterà il suo “Guantoni Granata. I portieri che hanno scritto la storia del Toro”, scritto insieme a Francesco Bramardo, Michele Pansini invece presenterà “Scirea. Ieri ho parlato di te”. A moderare l’incontro saranno la giornalista Anna Olivero e l’ex massaggiatore della Juventus, Valorino Remino.

“Guantoni Granata. I portieri che hanno scritto la storia del Toro” racconta le storie dei numero 1 che negli anni hanno vestito la maglia granata, le loro parate rimaste nella memoria. “Da Olivieri a Bacigalupo, da Vieri a Castellini, da Marchegiani a Sereni 106 guantoni granata dalla A alla Z”.