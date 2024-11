L’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi ospiti è dalle ore 15 alle 18 su Grp (canale 15 del digitale terrestre)

Oggi come ogni domenica va in onda su GRP Vera Tv ” Domenica Toro”, dalle ore 15 alle ore 18. 3 ore con Alessandro Costa e i suoi ospiti per commentare in diretta Toro-Fiorentina e per analizzare la situazione del possibile interessamento della Red Bull per l’ acquisizione del Toro. In studio la leggenda granata Natalino Fossati, lo storico del Toro Luigi Bonomi, l’organizzatore di grandi eventi culturali granata Franco Carena, oltre a vari prestigiosi ospiti del mondo granata. Dallo stadio Stefano Venneri, Massimo De Marzi e le grandi firme di Toro.it. Da Pesaro il leggendario Mario Patrignani. E a fianco di Alessandro Costa le 2 splendide Laura Massobrio e Anna Martina Vannini. “Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.