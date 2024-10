Torna l’appuntamento con Domenica Toro, la trasmissione condotta da Alessandro Costa in onda sul Grp tutte le domeniche

Torna oggi pomeriggio su GRP Vera Tv” Domenica Toro”, dalle ore 15 alle ore 18. Tre ore con Alessandro Costa ed i suoi ospiti per commentare il ritorno alla vittoria dei ragazzi di Vanoli contro il Como e tutti gli altri temi dell’ attualità granata.In studio l’ex presidente del Torino Avvocato Pierluigi Marengo, il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso, l’organizzatore di grandi eventi culturali granata Franco Carena, oltre a vari prestigiosi ospiti del mondo granata. Una grande novità da questa puntata: la rubrica “pareri o-Nesti” in cui il celeberrimo giornalista Carlo Nesti commenta la partita del Toro dal punto di vista tecnico-tattico. A fianco di Alessandro Costa le 2 splendide Laura Massobrio e Anna Martina

Vannini. “Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it.