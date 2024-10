Quando l’identità di una città passa attraverso la rivalità calcistica: appuntamento al Circolo dei Lettori alle 18.30

Alle 18.30, al Circolo dei Lettori – via Bogino 9, ingresso fino ad esaurimento posti-, all’interno della rassegna “Radici, Festival dell’identità (coltivata, negata, ritrovata)”, Pasquale Bruno ed Evelina Christillin saranno protagonisti di Quando eravamo Re. Un dialogo, moderato da Giuseppe Culicchia, che metterà in luce il tema dell’identità, in questo caso della città di Torino, partendo da una grande rivalità calcistica e da quello che significa essere granata o bianconeri.