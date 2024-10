Lo spettacolo si intitola “Il Grande Torino. Una cartolina da un Paese diversa” ed è un scena da quest’oggi

Gianfelice Facchetti porta a teatro il Grande Torino. “Il Grande Torino. Una cartolina da un Paese diverso”, è il titolo dello spettacolo (scritto a quattro mani con il giornalista di Tuttosport, Marco Bonetto) che sarà in scena dal 22 al 31 ottobre al Teatro della Cooperativa, in via Privata Hermada 14 a Milano. Non è la prima volta che il regista e attore si occupa degli Invincibili, lo aveva con il podcast realizzato per Raiplaysound. “Quel lavoro mi ha permesso di approfondire la conoscenza sul Grande Torino”, ha spiegato.

Facchetti: “Mio papà conservava una foto di Maroso”

Spiegandoci come è nata l’idea dello spettacolo, Gianfelice Facchetti ha aggiunto: “Io sono a Milano ma sono cresciuto a Cassano d’Adda, il paese di Valentino Mazzola, che ha sempre avuto una grande rappresentanza di tifosi del Toro. Ho anche giocato a calcio nel Cassano e la maglia era granata. Facevo il portiere e quando ero piccolo e giocavo a calcio con mio papà (l’ex bandiera dell’Inter Giacinto Facchetti) mi chiedeva se ero Jašin o Bacigalupo. Per lui erano i due maggiori portieri di riferimento. Qualche anno fa, riordinando la casa dei miei genitori, ho trovato una foto che mio padre custodiva: era di Virgilio Maroso. Anche per questi motivo ho sempre provato simpatia per il Torino e anche per questo ho voluto portarlo in scena”.

Scrivendo lo spettacolo, Facchetti ha avuto modo di approfondire la storia del Grande Torino: “Il Grande Torino ha dei record che ancora oggi non sono stati battuti. Ci sono tanti aspetti della storia di quella squadra che mi hanno colpito, ho scelto dei simboli, delle cartoline di quella squadra da portare suo palco. Quella squadra era lo specchio di un Paese, adesso non solo non c’è una squadra che rappresenti un Paese, ma si fa fatica a trovarne una che sia espressione di una città o di luogo”. Facchetti, insieme agli Slide Pistons, è anche il protagonista dello spettacolo, oltre che il suo ideatore.