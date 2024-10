Alle 15 su Grp la consueta puntata di Domenica Toro: Alessandro Costa e i suoi ospiti vi terranno compagnia per tre ore, fino alle 18

Quello di oggi sarà un lungo pomeriggio davanti alla tv per i tifosi granata. Si inizia alle 15 fino alle 18 con “Domenica Toro” , poi dalle ore 18 la partita dei granata a Cagliari. Su GRP Televisione Alessandro Costa ed i suoi ospiti faranno compagnia ai tifosi granata con collegamenti da Cagliari, le ultime notizie sulle formazioni, la rassegna stampa, le parole di Vanoli e le interviste con le grandi leggende granata intervenute alla seconda edizione del Pallone Granata. Insomma 3 ore di grande passione in attesa della partita

Oggi a “Domenica Toro” interverranno in studio, in collegamento o con interviste;

– Il capitano dello scudetto Claudio Sala

– Altri 2 storici capitani: Rolando Bianchi e Antonino Asta

– L’ex Presidente del Toro Avv.Pierluigi Marengo deus ex machina del 2.pallone granata

– I “premiati” del secondo Pallone granata: Aaron Ciammaglichella e Mister Vanoli che ha ritirato il premio al posto di Zapata infortunato

– Il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso

– Da Cagliari la “bionda nel pallone ” Emilia Boseica e Andrea Caboni

– Le leggende Granata Silvano Benedetti, Ezio Rossi e Claudio Onofri, Angelo Cereser

– Massimo De Marzi,giornalista “Torinoggi”

– Il giornalista Alessandro Muliari

– Daniele Casella, broker manager

– Il redattore di “Rock and Goal” Fabio Zanco

– Il grande esperto di vicende granata Avv. Alex Gilardini

Ed in studio le splendide Yoannet Sevilla e Athena Privitera che tona ad occuparsi della vicenda granata, dopo altre esperienze televisive. “Domenica Toro” andra’ su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it.