L’appuntamento è per sabato 19 ottobre, alle ore 17.30: con la figlia Cristiana e altri ospiti verrà ripercorsa la storia di Giorgio Ferrini

Non c’è nessuno che ha indossato la maglia del Toro più di Giorgio Ferrini, nessuno che rappresenta meglio il tremendismo granata, che non è un concetto astratto, ma 1959 al 1975 è stato muscoli, ossa, sangue e occhi di ghiaccio, quelli che appunto aveva il Capitano dei Capitani. Ferrini è stato, ed è ancora, uno dei simboli del Toro ed è per questo che a lui è dedicato l’incontro “Capitano, mio Capitano” che si terrà sabato 19 ottobre, a partire dalle ore 17.30, al Circolo dei Lettori (in via Bogino 9 a Torino). A raccontare chi era Giorgio Ferrini saranno la figlia Cristiana, il giornalista di Tuttosport Marco Bonetto, il giornalista Mediaset Beppe Gandolfo, la scrittrice Sabrina Gonzatto e il leader degli Statuto, Oskar Giammarinaro. A moderare l’evento sarà il regista Giulio Graglia che, per l’occasione, ha preparato anche dei filmati inediti sul centrocampista, nonché allenatore in seconda di Gigi Radice nel campionato 1975/1976, quello dell’ultimo scudetto.