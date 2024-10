L’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi tanti ospiti è sul GRP TV dalle ore 15 alle 18 per tre ore di diretta.

Su GRP Televisione, Alessandro Costa, ed i suoi ospiti saranno regolarmente in onda (nonostante la pausa della serie A) . in diretta dalle ore 15 alle ore18 per analizzare il difficile momento del Toro: dall’infortunio di Zapata alle 3 sconfitte di fila. Dalla necessità di riedificare la difesa, alle nuove soluzioni offensive.Dal ricordo di Gigi Meroni, alla contestazione dei tifosi.

Grandi ospiti oggi in studio e collegati: i campioni d’Italia Toro 76 Luciano Castellini e Patrizio Sala, la leggenda granata Natalino Fossati, compagna di stanza di Gigi Meroni, Andrea Piva, vice Direttore Toro.it e giornalista di Tuttosport, Lorenzo Pistamiglio, Presidente Toro club Sauro Tomà, Gualtiero Papurello, scrittore di un libro su Gigj Meroni, Fabio MIlano ci racconta il ricordo suo e di Gian Piero Ormezzano di Meroni, Fabio Zanco, redattore “Rock & gol”, Daniele Casella, broker manager e le splendide Yoanet Sevilla e Laura Massobrio.

“Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.