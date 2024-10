Dalle 15 alle 18 Domenica Toro, il programma di Alessandro Costa in onda su GRP: ecco gli argomenti e gli ospiti del programma

Dalle 15 alle 18, in diretta per commentare la sconfitta di San Siro ed il grave infortunio di Zapata.

Su GRP Televisione, Alessandro Costa ed i suoi ospiti analizzeranno la terza sconfitta nelle ultime 3 gare del Toro di Vanoli che si allontana dalla vetta e perde Zapata per molto tempo.

Oggi a “Domenica Toro” interverranno in studio o in collegamento:

La Leggenda granata Natalino Fossati

Il portiere dello scudetto Luciano Castellini

Un altro grande portiere e allenatore del Toro Antonio Pigino

Pasquale Bruno, intervenuto al Toro Club Valfenera

La “bionda nel pallone ” Emilia Boseica

Stefano Venneri, speaker del Toro

Massimo De Marzi, giornalista “TorinOggi”

Il giornalista Alessandro Muliari

Il Direttore del Museo del Toro Gianpaolo Muliari

Daniele Casella, broker manager

Fabio Milano, dal palasport di Torino con i suoi ospiti

In studio le splendide Yoannet Sevilla ed Anna Maria Vannini. “Domenica Toro” andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.