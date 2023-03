La sessione di oggi al Filadelfia: Karamoh ancora lontano dal campo, Miranchuk spera di tornare a lavorare col gruppo

Lavoro per il Toro oggi al Filadelfia: in gruppo si è rivisto Lazaro, dopo l’infortunio dello scorso 8 gennaio. Programma personalizzato per Miranchuk, che spera di rientrare in gruppo nei prossimi giorni per poter essere così convocato per il Sassuolo. Solo terapie e palestra per Karamoh che invece non riuscirà ad essere tra i calciatori che prenderanno parte alla trasferta di lunedì. Terapie per Vieira, che continua nel programma di recupero.