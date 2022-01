Sospeso l’allenamento al Filadelfia dopo l’esito dei tamponi: nel Torino c’è un focolaio di Covid

Si complica l’avvicinamento del Torino alla partita contro l’Atalanta. L’allenamento di oggi, 4 gennaio 2022, è stato infatti sospeso dopo la pubblicazione degli esiti dei tamponi effettuati dal gruppo squadra. Sono emersi infatti, altri tre casi di positività. Fino a oggi, erano ufficialmente noti tre giocatori e un membro dello staff positivi al Covid. Ora la situazione si è aggravata, portando il totale a sette positivi. Ora c’è attesa per sapere se l’ASL interverrà in vista della sfida contro la Dea, in programma per il 6 gennaio alle ore 16.30.