La Serie A torna a tremare per il Covid: 10 positivi nel Verona, 7 giocatori dell’Udinese e un nuovo caso nel Napoli

Ci sono nuovi casi di positività in Serie A e sono diverse le società colpite. Si registra un focolaio all’interno dell’Hellas Verona dove ci sono 8 giocatori e due membri dello staff che sono risultati positivi al Covid. La società gialloblù ha annullato anche la conferenza stampa di Tudor e rimane a forte rischio la partita che i veronesi dovranno disputate contro lo Spezia. Focolaio anche all’interno dell’Udinese con ben 7 giocatori e due membri dello staff positivi al Coronavirus. Da registrare anche un nuovo caso all’interno del Napoli con il comunicato partenopeo che ha reso nota la positività di Mario Rui a poche ore di distanza dalla notizia sulla positività di Malcuit. Dunque il Coronavirus fa ancora paura in Serie A e non solo. Adesso diverse partite sono a rischio proprio a causa dei diversi positivi che le squadre stanno riscontrando al loro interno.