A poche ore dalla partita contro il Toro l’Atalanta di Gasperini dovrà fare i conti con molte assenze, Zapata è in dubbio

Gasperini in vista della partita contro il Toro in programma il giorno dell’Epifania non può essere di certo del tutto sereno. Infatti, il tecnico neroazzurro dovrà fare a meno di diversi giocatori per motivazioni diverse. È in forte dubbio la possibilità di comparire nella lista dei giocatori a disposizione per Musso, alle prese con il Covid. Inoltre Zapata potrebbe saltare la sfida contro la squadra guidata da Juric a causa di un problema muscolare. Mentre Mahele, che è rientrato da poco dopo aver rimediato la rottura di un dito del piede, potrebbe tornare arruolabile. Saranno indisponibili anche Gosens infortunato, Freuler squalificato e il nuovo acquisto Boga, in seguito alla convocazione con la sua Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa. Gasperini ha però recuperato Toloi dopo che il capitano neroazzurro è guarito dal Covid. Un rientro molto importante per la squadra bergamasca. Potranno pesare molto le diverse assenze all’interno dell’Atalanta in vista della partita contro i granata. Nonostante questo i neroazzurri cercheranno di mettere in difficoltà il Toro per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno.