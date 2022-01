L’Atalanta ha ritrovato uno dei pilastri della sua difesa: Toloi, assente col Genoa prima della pausa, è di nuovo in gruppo

Dopo aver saltato la sfida in trasferta contro il Genoa, finita 0-0, Rafael Toloi potrebbe tornare in campo già contro i granata, anche se difficilmente dal primo minuto. In questa stagione il difensore neroazzurro ha disputato 12 partite segnando 1 gol e fornendo 1 assist, ed è uno dei pilastri della difesa di Gasperini. L’Atalanta ritrova quindi un giocatore importante in vista della sfida contro i granata, mentre i granata oltre a non avere a disposizione Ola Aina a causa della Coppa d’Africa hanno anche individuato ben 4 giocatori positivi.