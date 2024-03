L’esterno marocchino ex Udinese e Watford si è presentato ai microfoni di Dazn prima di Torino-Fiorentina

Adam Masina dopo aver figurato bene in un’inedita posizione di centrale al posto di Ricardo Rodriguez, questa sera prnederà il posto di Valentino Lazaro, ricoprendo il ruolo di esterno in fascia mancina che fin qui nella sua carriera lo ha contraddistinto. Negli istanti precedenti all’incontro con la Fiorentina si è presentato ai microfoni di DAZN per trasferire le sue sensazioni pre-match:

“Sicuramente è importante. Sappiamo che ogni novanta minuti possono portare i tre punti e quindi dobbiamo continuare a sperare in questo e lavorare per questo. Stasera abbiamo una grande partita, un grande avversario a nostro parere sarà una partita che sicuramente darà spettacolo e vogliamo farci trovare pronti e portare a casa qualche punto. Sarebbe importante per la nostra corsa”.