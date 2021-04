Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky prima di Bologna-Torino, il Gallo ha sorvolato sulla domanda riguardante la Superlega

Nessuna presa di posizione da parte dei tesserati sulla questione Superlega, se non quella del presidente Urbano Cairo: è questa la linea scelta dalla società granata come dimostrano le parole di Andrea Belotti ai microfoni di Sky prima della partita contro il Bologna: “Abbiamo tutti sentito quello che è successo con la Superlega ma non sappiamo cosa c’è stato dietro e quindi non possiamo parlarne. Da fuori posso dire che ha scombussolato tutto, però visto che non riguardava direttamente noi siamo rimasti concentrati solo sul campionato”.