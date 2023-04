Al termine di Sassuolo-Torino, Alessandro Buongiorno ha così commentato la partita ai microfoni di Torino Channel

Alessandro Buongiorno ha così commentato il pareggio ottenuto dal Torino sul campo del Sassuolo: “Il dispiacere è tanto per non essere riusciti a portare a casa questa partita, la squadra l’ha affrontata bene. Abbiamo avuto occasioni sia nel primo tempo che nel secondo ma non siamo riusciti a vincere. Il gol del Sassuolo è arrivato in maniera inaspettata, fortunatamente siamo rimasti solidi, concentrati e nel secondo tempo siamo entrati meglio a livello di gioco e li abbiamo messi in difficoltà”.

Buongiorno: “Concesso poco al Sassuolo? Merito di tutti”

Sulla presentazione della squadra in fase difensiva: “Concesso poco al Sassuolo? Merito di tutti quanti quando difendiamo, diquesto siamo contenti. Adesso dobbiamo lavorare tanto per cercare di portare a casa queste partita”.

Infine sulla partita contro la Roma: “La Roma è una buona squadra, sarà una partita difficilissima. Cercheremo di preparare al meglio la partita”.